Il giornalista, Raffaele Auriemma, è intervenuto nel corso di Tiki Taka parlando di due ex Napoli: “Higuain? Sono stato uno dei pochi a non chiamarlo traditore. Con lui il Napoli avrebbe vinto almeno uno scudetto. Sarri? Penso che se dovesse perdere contro l’Inter, Agnelli lo esoneri per richiamare Allegri. Vedrete”.