Mancano solo due giorni al fischi di inizio tra Napoli – Inter, la partita di ritorno che deciderà la seconda finalista di questa competizione. Il Napoli, ricordiamo, ha battuto per un 1 a 0 la squadra milanese lì a San Siro. Forte dei recenti ottimi risultati, la squadra di casa non può permettersi di sbagliare, la Coppa Italia potrebbe essere un buon trofeo da cui ripartire. Mancheranno all’appello per le due squadre: Ospina, Manolas, Mario Rui e Fabian Ruiz, Gattuso si vedrà quindi costretto a rivoluzionare la difesa. Mentre per gli ospiti saranno fermi Skriniar, Godin, Moses e Sensi.Partita quindi che si prospetta per nulla semplice al San Paolo, per entrambi gli allenatori.