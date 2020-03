In queste ore intense di imprevidibilità e incertezze a causa dell’emergenza virus che sta colpendo anche la nostra massima serie, il Napoli e l’Inter si stanno preparando al meglio per il match di ritorno di Coppa Italia valido per la finale. I Nerazzurri partono con uno svantaggio di una sola rete segnata da Fabian Ruiz all’andata. A seguito del rinvio della partita contro la Juventus, in casa Inter l’allenatore Conte sta pianificando tutto da capo e sta riorganizzando la formazione che scenderà in campo giovedì sera: molto probabile la presenza di Handanòvic in porta e di Candreva che prenderà il posto di Moses infortunato. Non dovrebbero esserci dubbi sulla coppie di punte per la fase offensiva che sarà composta da Lautaro e Lukaku, mentre fa ancora pensare l’ennesima esclusione di Eriksen che nonostante le buonissime prestazioni delle ultime partite fatica a convincere il suo mister.