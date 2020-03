Lozano, un futuro lontano da Napoli

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, Hirving Lozano è stato messo ai margini della rosa. Ringhio non gli ha dato alcuna chance, il messicano ha avuto un pessimo minutaggio, nessuna partita da titolare, nessun assist e nessun gol. Con Carlo Ancelotti, El Chucky ha avuto diverse chance, ha messo a segno tre reti, rispettivamente contro Juventus, Salisburgo e Milan. Inizialmente ha dato un ottima impressione, specialmente con il gol all’esordio all’Allianz Stadium. Il messicano fa fatica ad integrarsi e capire il calcio italiano. Quando militava nel PSV riusciva a stupire tutti con le sue giocate. Lozano è costato ai partenopei circa 40milioni di euro, una bella cifra per un giocatore che non sta brillando. Ad oggi Lozano pensa all’addio, su di egli vi è un forte interesse da parte dell’Everton (approfondisci qui) e altre squadre di Premier League. Il futuro del Chucky è lontano da Napoli.