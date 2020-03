L’importanza di una Coppa

La Serie A è in totale caos, la situazione Coronavirus sta sfuggendo di mano alla Lega. Troppi i rinvii, troppi i recuperi, troppe partite che possono coincidere nel momento decisivo della stagione. A rischio ci sono anche le partite di Coppa Italia, le semifinali fra Juve e Milan, e Napoli e Inter.

Quindi, Coronavirus permettendo, come detto, giovedì si dovrebbe giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Napoli e Inter. All’andata i ragazzi di Gattuso riuscirono a battere i nerazzurri a San Siro per 1 a 0 con rete di Fabian Ruiz, vendicandosi della brutta sconfitta per 3 a 1, questa volta al San Paolo, lo scorso 6 gennaio.

Dopo la Lazio, quindi, è toccato anche all’Inter di essere battuta in Coppa Italia dagli azzurri ed il gol di Fabian ha dato una speranza agli azzurri, una speranza di risollevare una stagione fino adesso deludente.

Il Napoli di Gattuso ha disputato una gara tattica basata su una organizzazione difensiva perfetta per poi ripartire e far male in contropiede. Una vecchia strategia, quella difensivista, che però ha portato i suoi frutti. Gattuso è riuscito a bloccare in modo eccelso il duo dell’Inter, L al quadrato: Lukaku e Lautaro. Inoltre, mettendo Dries Mertens fisso su Brozovic, il gioco dei nerazzurri è diventato molto più lento. Ed è qui che Antonio Conte è stato battuto, bloccando il perno del suo centrocampo (Brozovic) e quindi anche il gioco dell’intera squadra.

Ora il Napoli parte da un vantaggio, piccolo e leggero vero, ma comunque è un vantaggio che va sfruttato al meglio, perchè la Coppa Italia resta l’unica coppa alla portata degli azzurri. In una stagione di pessimi risultati, di una classifica bassa e non all’altezza della qualità della rosa, la coppa nazionale potrebbe risollevare una stagione andata male.

Comunque sia, il Napoli nelle coppe resta imbattuto. Un dato curioso, ma che fa capire come gli azzurri siano più concentrati nelle sfide che contano. Dove, a quanto pare, riescono ancora ad essere il Napoli.