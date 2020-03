Juventus-Inter è stata spostata più e più volte per via del Coronavirus. Ora sembrerebbe che sia stata individuata una data: lunedì 9 marzo. Sulla data del recupero per il derby d’Italia, con lo slittamento del calendario di Serie A, ha trovato per il momento 18 sì e 2 no. Inter e Napoli, come riporta Repubblica.it, pare non ne vogliano sapere nulla di vedere giocare il derby il 9 marzo. Ovviamente è la maggioranza che decide, e pare che sia stata presa la decisione.