Ceccarini: “Zielinki e Maksimovic vicini al rinnovo, Callejon e Milik ? Vi spiego”

Niccolò Ceccarini, giornalista, è intervenuto sulla questione rinnovi durante la trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho sempre sperato nel rinnovo di Mertens, ha sempre dimostrato la sua volontà di voler rinnovare. Il gol contro il Barcellona ne è stata la conferma. Su Callejon non conosco bene la situazione, il Napoli sta aspettando risposta dallo spagnolo dopo un’offerta presentata. I prossimi a rinnovare saranno Zielinski e Maksimovic, sul polacco potrebbe intervenire il presidente in prima persona. Ci sono ancora dubbi per Milik legati alla clausola rescissoria. Belotti ? Da qui all’estate possono succedere tante cose, per il momento non ci sono segnali.”