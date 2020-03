Il responsabile dell’area Ticket One Amedeo Bardelli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Radio Marte sulla situazione dei rimborsi dei biglietti delle partite che hanno subito un rinvio a causa dell’emergenza Virus, in particolare Juve-Milan e Juve-Inter:” Io credo che risarcire i tifosi sia un dovere della società che ha venduto i biglietti, è una decisione che la Juventus deve prendere, anche se per causa di forza maggiore potrebbe anche non succedere.

È un lavoro immane da fare ma considerando il fatto che la maggior parte dei biglietti venduti è stata acquistata online, risalire ai punti vendita non sarà difficile, l’unica cosa che serve è il tempo. Purtroppo il rimborso può essere effettuato solo tramite i canali da cui provengono tutti gli acquisti. Bisogna considerare che il danno che subiscono chi vende i biglietti è difficile da calcolare, la situazione è davvero molto complicata e non capisco a cosa siano servite queste discussioni in Lega, i problemi da affrontare più gravi sono altri. Spero davvero che le cose si possano risolvere in fretta, specialmente per i tifosi che rischiano di perdere un sacco di denaro. Barcellona-Napoli potrebbe essere giocata a porte chiuse come è stato già deciso per l’Europa League e anche lì ci sarà da fare per i tagliandi e rimborsi e tutto ciò che ne conseguirà: prendete ad esempio la partita di rugby Irlanda-Italia, abbiamo venduto i biglietti agli Italiani ma alla fine ci hanno chiesto di restituire i tagliandi e ciò potrebbe accadere anche per le partite prossime di calcio”.