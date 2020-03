Ballottaggio Milik – Mertens, il polacco scalpita: “Lavoro e testa alla prossima sfida!”

Arek Milik ci prova ma non sta convincendo molto infatti, per Rino Gattuso, è in ballottaggio con Mertens contro l’Inter in Coppa Italia. Ovviamente il belga pare essere molto più motivato complice anche il raggiungimento del ‘titolo’ ma il polacco sta lavorando sodo e non gli manca la volontà di tornare in campo a far bene. E a testimonianza di questo suo atteggiamento propositivo, Milik ha pubblicato una foto sui social con la didascalia che recita: “Lavoro, lavoro, lavoro, solo questo. Testa alla prossima sfida”.