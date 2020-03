Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diRadio Kiss Kiss Napoli:

“Il rinnovo di Mertens con il Napoli se così sarà significherebbe molto per gli azzurri: in questo calcio si parla poco delle bandiere, nel calcio moderno ne sono rimaste poche. Mertens è uno di queste eccezioni: lui è partito da un’altra realtà e ha sposato quella in cui si è radicato, ossia il Napoli. Sono pochi i giocatori che si identificano nel Napoli come Mertens. Non solo per ciò che fa in campo, ma anche per la pubblicizzazione delle cose belle di Napoli, come la gastronomia e le bellezze della città. Se davvero quest’operazione si concluderà vanno fatti i complimenti a Dries, che ha rinunciato a bei soldi, e al Napoli, che non ha seguito una logica di mercato”.