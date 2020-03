L’Inter è ancora alla ricerca di un vice-Lukaku. E per questo Tuttosport rilancia: “Llorente piace ancora all’Inter”.

L’attaccante, di provenienza del Tottenham, in forza al Napoli sta trovando poco spazio. E per questo potrebbe andare via a giugno.

L’Inter lo aveva già cercato in questo mercato di gennaio ma poi l’affare saltò anche perchè Mertens ebbe un infortunio.

Per questo giugno potrebbe diventare il momento giusto.