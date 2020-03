Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le ultime in casa Napoli:

“Lozano al di sotto delle aspettative: si tratta di un giocatore per il quale sono stati spesi quasi 50 milioni, ora è difficile in vista di giugno trovargli una sistemazione. Il Napoli vuole evitare una forte minusvalenza, quindi è un altro tema caldo sul fronte contratti. Ieri con De Laurentiis si è parlato solo della questione rinnovo, non delle multe. Il presidente ha fatto un’offerta importante. Per le multe bisogna aspettare nei prossimi mesi, cresce l’idea di raggiungere una risoluzione se si dovesse continuare così. L’aspetto legale intanto continua ad andare avanti”.