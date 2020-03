Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“In casa Napoli in questi giorni si sta muovendo qualcosa sul fronte rinnovi: non solo Mertens, infatti per Zielinski sono abbastanza ottimista, non siamo ai livello di Maksimovic e Luperto per i quali manca solo l’ufficialità, ma siamo vicini. L’unico nodo resta la clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe da 100 mln mentre il giocatore non vorrebbe andare oltre gli 80 milioni, si tratta su questo dettaglio”.