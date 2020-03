Fifa, Infantino: “Coronavirus da non sottovalutare, ma niente panico!”

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – “Il coronavirus non può essere sicuramente sottovalutato”. E’ questa l’opinione del presidente della Fifa, Gianni Infantino, raccolta da Sky Sport. Il numero 1 del calcio mondiale ha aggiunto che “non bisogna farsi prendere dal panico” in questa situazione.

“Non sono personalmente preoccupato – ha spiegato Infantino – dobbiamo esaminare seriamente il problema, ma non dobbiamo reagire in modo eccessivo”. “Non escluderei nulla in questo momento – ha concluso -. Spero che non dovremo mai andare in quella direzione”.