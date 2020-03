Dalla Spagna: CR7, voglia di Real?

È già terminato l’idillio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus? Possibile. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Chiringuito, il fuoriclasse portoghese sarebbe rimasto molto colpito dall’accoglienza riservatagli dal Bernabeu.

Edu Aguirre, giornalista e amico dell’attaccanta ha dichiarato:

“Cristiano è totalmente concentrato sulla Juventus al momento, ma in futuro mai dire mai: so per certo che sente la voglia di tornare al Real, ha sentito l’affetto del madridismo tornando al Bernabeu, si è emozionato”.