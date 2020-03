Non solo l’Italia nell’occhio del ciclone per l’allarme COVID-19 che ha bloccato il campionato. Mentre la nostra Lega Calcio è impegnata a discutere sulle possibili date di recupero degli incontri rinviati in Svizzera si è deciso di optare direttamente per una decisione estrema: campionato sospeso fino ad aprile 2020. La notizia è circolata poco fa, secondo quale dalla riunione tenutosi poco fa a Berna, i dirigenti delle 20 squadre della Swiss Football League hanno proposto di continuare la pausa dei due campionati di Raiffeisen Super League e Brack.ch Challenge League che inizialmente era fissata sino al 15 marzo 2020.

La decisione finale spetterà al Consiglio federale, ma i club sembrano aver preso tutti la stessa posizione, con l’ipotesi di organizzare partite a porte chiuse che ha trovato opposizione all’unanimità a causa degli ingenti danni economici che avrebbe causato la scelta.