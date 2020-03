(ANSA) – MILANO, 02 MAR – Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione dirigenziale. Ivan Gazidis è pronto a dare il ben servito a Zvonimir Boban dopo non aver gradito le recenti dichiarazioni del Chief Football Officier rossonero. Oggi i due si dovrebbero incontrare a Casa Milan in un faccia a faccia decisivo. In bilico ci sono anche le posizioni di Paolo Maldini e Ricky Massara.