Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gr Parlamento in merito alla questione Coronavirus:

“Ad oggi l’unica soluzione per andare avanti è giocare a porte chiuse, per non creare problemi al campionato. Purtroppo qui ognuno guarda ai propri interessi: chi si preoccupa degli squalificati, chi ha diffidati, chi ha giocatori non in forma, ma così facendo il reale problema non si risolve, anzi si falsa una competizione. Allora o c’è un problema nazionale o ci stiamo prendendo in giro. Quello che è successo è mortificante, l’unica soluzione per limitare i danni è far recuperare nel prossimo fine settimana le sei partite rinviate, far slittare il campionato di una giornata seguendo l’ordine del calendario e recuperare a maggio. Ho cercato di limitare i danni ma la frittata era stata fatta. Era stato deciso di giocare a porte chiuse e invece, dieci ore prima, tutte le partite sono state annullate. Ma il problema era solo Juve-Inter, il resto conta poco o niente.

Ci sono 20 società e non due: se si continua a lavorare per due societa’ il problema è serissimo e va affrontato. Mi è stato detto che non potevamo trasmettere Juve-Inter a porte chiuse a livello mondiale perché avremmo dato il messaggio che l’Italia ha un problema. Ma se il problema c’è, è inutile nasconderlo, se non c’è che si giochi a porte aperte. Andrea Agnelli ha detto che era pronto a giocare domenica a porte chiuse, poi non so cosa è successo avrà cambiato idea…

Il problema nasce da una visione distorta dell’Italia che si dava all’estero ma la gara di Europa League dell’Inter si era già giocata a porte chiuse. E questa è la soluzione di minor danno sperando che si trovi una soluzione al virus quanto prima. E’ brutto per entrambe le squadre giocare a porte chiuse ma e’ il male minore. Campionato falsato? Se non si gioca a porte chiuse rischia di esserlo”.