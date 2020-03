Ass. Borriello: “Napoli-Inter a porte chiuse? Non è facile… vi spiego”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non abbiamo sospeso alcuna attività ed anzi voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo a prevedere una sanificazione di istituti scolastici e sportivi, ma questo non significa doverli chiudere. Napoli-Inter è una questione soprattutto legata all’ordine pubblico, far disputare una gara a porte chiuse è complicato. Non abbiamo avuto alcuna indicazione a chiudere lo stadio”.