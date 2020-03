Dopo la vittoria di ieri sera contro il Torino, il Napoli di Gennaro Gattuso continua nel suo ottimo momento di forma. Non è di certo passato inosservato ciò che gli azzurri stanno facendo in questo periodo, tanto che dopo la partita di ieri anche la UEFA ha deciso di omaggiare la squadra partenopea con un post su Twitter:

“Cinque vittorie in sei gare di Serie A, ritrovare la forma al momento giusto“.

Five wins in six Serie A games for Napoli.



Finding form at the right time 💪#UCL pic.twitter.com/rqHxENgIfk