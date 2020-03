Il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha spiegato tutto in merito alla decisione di rinviare le 5 gare di serie A inizialmente programmate a porte chiuse:

“Noi avevamo dato due possibilità: o giocare a porte chiuse o rinviare, ma la Lega ha deciso per la seconda, anche per evitare gli stadi vuoti. La Lega ora deve fare in modo da garantire la massima regolarità del campionato, non ci deve essere nessun sospetto su questo. Anche per le prossime giornate la scelta spetterà alla Lega, che comunque dovrà pensare che il calendario sarà troppo fitto fino alla fine della stagione“.