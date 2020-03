In seguito a quanto paventato da Sky per recuperare le partite rinviate questa settimana a causa dell’allerta relativo al CoronaVirus, è arrivato il parere, tra gli altri, del collega della Rai Marco Marzocchi che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto:

“Si potrebbero annullare le amichevoli Azzurre a fine marzo. Non concedere proprio giocatori ad altre Nazionali per amichevoli. Concedere solo calciatori impegnati negli spareggi. Si recupererebbe una giornata. Non sarebberi tutti contenti ma la coperta è coerta. @Serie A @FIGC”.

FONTE: profilo Marco Marzocchi su Twitter (@officialmaz) – 1 Marzo 2020.