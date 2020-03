La Pro Vercelli chiarisce: “Mai risposto a Gattuso, ma a un giornalista”. Poi arriva l’invito al Silvio Piola

Attraverso il proprio account ufficiale, la Pro Vercelli ha voluto fare chiarezza dopo un tweet pubblicato nella giornata di ieri, che da molti era stato interpretato come una risposta polemica alle seguenti parole di Gennaro Gattuso: “Errori contro il Torino, siamo il Napoli, non la Pro Vercelli o il Molfetta”. Immediata la replica della società piemontese: “Ottima osservazione: sono poche, in Italia, le squadre che possono vantare almeno 7 scudetti!”.

Pochi minuti fa, però, la squadra che attualmente milita in Lega Pro, ha postato i seguenti tweet:

“In merito ad alcune notizie circolate sul web, la F.C. Pro Vercelli 1892 precisa di non aver mai risposto a Gennaro Gattuso, ma a un commento di un giornalista.

Cogliamo l’occasione per invitare Mister Gattuso allo stadio “Silvio Piola” per una partita delle “Bianche Casacche” del suo amico ed ex compagno Alberto Gilardino”.