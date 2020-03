La Gazzetta dello Sport, come suo solito, analizza alla moviola alcuni episodi dei match di Serie A. Per quanto riguarda la gara di ieri sera tra Napoli e Torino, l’arbitro non ha avuto troppi problemi nel condurre la gara. Due soli episodi un po’ dubbi per l’arbitro Mariani: al trentunesimo minuto Bremer e Milik cadono in area, non c’è calcio di rigore, ma è sbagliato chiamare fallo in attacco; minuto numero 62, Izzo intercetta un cross di Zielinski nella propria area di rigore, il pallone colpisce il braccio dopo aver toccato prima un’altra parte del corpo, giusto non dare rigore.