L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato le ultime indicazioni sulla possibile formazione dell’Inter che schiererà Antonio Conte in Coppa Italia giovedì sera contro il Napoli al San Paolo. I nerazzurri devono cercare di recuperare lo 0-1 dell’andata firmato da Fabian Ruiz con un gran goal ed il tecnico pugliese sta cercando la formazione perfetta. Tra i pali dovrebbe rivedersi Handanovic, dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per un po’ di partite, mentre in mezzo al campo dovrebbe avere una chance dall’inizio Christian Eriksen, che dovrebbe supportare il tandem d’attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez.