Il giornalista de La Repubblica Marco Azzi commenta il campionato di Serie A, soffermandosi sul Napoli, sul proprio profilo Twitter:

“In un campionato colpevolmente falsato, questa vittoria non so se servirà nell’immediato, ma per il futuro è un segnale di ripresa molto incoraggiante. Con qualche ritocco il Napoli può tornare protagonista“.