A sbloccare le marcature nel match di ieri tra Napoli e Torino ci ha pensato Kostas Manolas che ha siglato la sua terza rete stagionale (dopo quelle contro Juventus e Brescia) di testa come le due precedenti. Il greco sembra essere davvero un pericolo serio per le difese avversaria in situazioni di palla inattiva ed infatti nei primi 5 campionati europei, solo un certo Virgil Van Dijk ha fatto di meglio con 4 reti. Traguardo niente male per l’ex Roma.