Tuttosport – Aspettative disattese per Verdi anche in granata: domani al San Paolo improbabile vederlo in campo

Ha disatteso le promesse a Napoli, e non sta trovando fortuna nemmeno a Torino, complice anche la stagione altalenante della squadra. Per Simone Verdi sarà sfida da ex domani al San Paolo, anche se l’attaccante non sarà protagonista della serata.

Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, con ogni probabilità saranno Belotti e Zaza le due punte che domani sfideranno i partenopei, con il giovanissimo Edera sarà pronto a subentrare in caso di necessita. E’ sempre più probabile, dunque, l’esclusione di Verdi. Dopo l’esplosione a Bologna, anche in casacca granata l’ex Napoli non ha dato le risposte che tutti si aspettavano, avrà occasione di rilanciarsi contro i suoi vecchi compagni soltanto a gara in corso.