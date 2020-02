Nella prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino, una parte viene dedicata alla sfida di stasera tra Napoli e Torino. In particolare, il quotidiano partenopeo, ha ripreso le parole di Gattuso sulla meritocrazia. L’ex tecnico del Milan infatti, dopo aver escluso Allan negli ultimi match ha ancora affermato che non è un aziendalista. In maniera molto semplice, chi gioca deve meritarselo! Sarà questo dunque, il metro di giudizio che adotterà Ringhio per scegliere anche gli undici titolari di stasera.

