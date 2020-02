Gli azzurri, dopo la prova con il Barcellona, tornano al San Paolo per sfidare il Torino. La squadra sembra essersi ripresa ma anche due settimane fa era così e invece poi ci fu il tonfo sempre al San Paolo con il Lecce. Per questo motivo, il Napoli non può più fare passi falsi se vuole rincorrere l’obiettivo Europa. Il Torino invece, vive un periodo difficilissimo. Anche dopo l’addio di Mazzarri non riesce a fare bene. Contro gli azzurri, tornerà il tandem d’attacco Belotti-Zaza che i tifosi granata non ammirano da parecchio.

Sempre in prima pagina poi, è già febbre da derby d’Italia, con Inter e Juventus pronte a darsi battaglia. Nel frattempo, la Lazio, vincendo oggi in casa con il Bologna sarebbe, almeno per una notte, capolista.

Questa la prima pagina: