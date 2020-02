Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport Campania, in prima pagina, viene presentata la sfida tra Napoli e Torino. Gli azzurri vengono da una convincente prova in Champions con il Barcellona mentre i granata giungono alla sfida dopo un brutto periodo. La partita può nascondere più di un’insidia ed è per questo motivo che Gattuso, ha espressamente chiesto un Napoli in formato Barça per battere il Torino. Vincere significherebbe tornare a fare punti in casa e sarebbe anche la terza vittoria consecutiva in campionato. Tre punti quindi, rilancerebbero il Napoli che potrà continuare ad inseguire l’obiettivo Europa.

Questa la prima pagina: