Marotta a Sky: “Rischio rinvio anche la prossima giornata”. Interessato il Napoli

Dopo l’ufficialità del rinvio di 5 partite in programma per questa 26^ giornata, c’è il rischio che altre 4 partite vengano rinviate il prossimo weekend e tra queste c’è anche Verona-Napoli.



Ha parlato di questo Beppe Marotta, ad dell’Inter, ai microfoni di Sky:

“La decisione può essere anche comprensibile ma sono preoccupato perché se venisse bloccato tutto in Lombardia ma anche in Emilia Romagna e Veneto fino all’8 marzo, come prevede il Governo, mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata come Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus e Verona-Napoli”.