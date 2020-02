Il giornalista Carlo Alvino, ha espresso tutto il suo disappunto in merito ad una possibile scelta del Consiglio dei Ministri, cioè quella di far giocare Napoli-Inter a porte chiuse.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se Napoli-Inter dovesse giocarsi a porte chiuse ( ipotesi non improbabile al momento ) dopo che in nerazzurri sono stati forzatamente a riposo sarebbe l’ennesimo smacco ai danni del club e dei tifosi azzurri da parte di chi governa in maniera schizofrenica il calcio in Italia”