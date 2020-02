L’edizione odierna de Il Mattino, ha rivelato alcuni interessanti retroscena sull’arrivo in azzurro di Hirving Lozano. Il messicano, è passato ad essere l’acquisto più oneroso della storia del Napoli a panchinaro fisso. Secondo il quotidiano, Davide Ancelotti lo aveva consigliato al padre convinto che l’ex ala del PSV in Italia sarebbe esplosa definitivamente. In effetti, Lozano è stato l’unico acquisto che Ancelotti, in due anni, ha fortemente voluto.

Ennesimo errore della gestione Ancelotti che, probabilmente, ha contribuito a far piombare gli azzurri nella situazione in cui si trovano adesso. Più di 40 milioni spesi per un giocatore che con Gattuso, non ha mai giocato da titolare se non contro il Perugia.