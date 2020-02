Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa Napoli cresce l’ansia per la partita di stasera. Gli azzurri, hanno collezionato 4 sconfitte nelle ultime 5 in casa e adesso serve la spinta giusta per rialzarsi. Come spiegato da Gattuso in conferenza stampa, il Napoli ha sofferto molto le medio piccole perchè gli lasciavano il pallino del gioco. Il Napoli, in queste quattro sconfitte, ha dominato sul piano del possesso palla ma poi ha sempre subito il prepotente ritorno degli avversari che hanno portato a questi brutti risultati.

Mai un match è stato così importante per il tecnico azzurro e, come già detto in conferenza stampa: “Sarà l’occasione buona per capire se siamo guariti o meno“. Effettivamente è una vera e propria “malattia” quella dei partenopei. Non si è mai vista una squadra vincere e convincere con le prime tre della classe e perdere in casa con squadre di media-bassa classifica. Sarà anche la volta buona per capire se la squadra di ADL ha ripreso quella continuità che gli consentirà di essere competitivi per qualificarsi alle competizioni europee.