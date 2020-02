Di Lorenzo come in un film di Tarantino, interpreta tutti i ruoli, ora è anche bomber

Giovanni Di Lorenzo, un ragazzo straordinario, che quest’anno, provenuto dall’Empoli, ha subito dimostrato attaccamento alla maglia azzurra e il volersi mettere a disposizione dei suoi compagni. Ha interpretato numerosi ruoli, sia in difesa, che sull’esterno di centrocampo. È stato uno dei pochi calciatori che non si è mai tirato in dietro, nemmeno nei periodi bui. Questa sera, un meritato riconoscimento, il gol, con la zampata da attaccante vero, seppur poco prima si era divorato la rete dinanzi a Sirigu. Sicuramente una scoperta questo ragazzo, che nel futuro può crescere ancora date le caratteristiche tecniche.