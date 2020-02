La Serie B non si ferma, nemmeno con il Coronavirus. Quest’oggi, tra le partite andate in scena alle 15:00, c’è anche Venezia-Cosenza, terminata 1-1. I veneti inizialmente sono andati in vantaggio con Longo, ma i calabresi pareggiano i conti all’ora di gioco grazie alla rete di Zinedine Machach, in prestito dal Napoli. Il francese regala ai rossoblu ancora qualche speranza per la salvezza.