Coronavirus – Una partita degli azzurri rischia di essere giocata a porte chiuse: i dettagli

Continuano ad arrivare brutte notizie riguardanti l’infezione di Coronavirus in Italia. Il nostro paese è il terzo per infetti dopo Cina e Corea del Sud. Il governo sta cercando di limitare gli eventi dove si riuniscono molte persone per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Nelle regioni maggiormente colpite, tutti i match della Serie A, se si giocheranno, si terranno a porte chiuse così come stabilito dal governo nell’ultima ordinanza.

Se la situazione non dovesse cambiare, anche gli azzurri rischiano di giocare senza pubblico. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Verona-Napoli al 90% sarà a porte chiuse. Una partita molto sentita da entrambe le tifoserie che rischia di essere giocata senza pubblico per la prima volta nella storia. Inoltre, la sfida col Verona si giocherà domenica prossima alle 15, dopo la sfida di Coppa Italia con l’Inter e sarà ancora più fondamentale per gli azzurri fare punteggio pieno per la corsa all’Europa.