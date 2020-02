C’è continuità: cinque risultati utili consecutivi, si può dare uno sguardo alla zona Champions!

Il Napoli, dopo la batosta contro il Lecce, trova il quinto risultato utile consecutivo, in ordine tra Inter,Cagliari,Brescia, Barcellona e proprio questa sera contro il Torino. Si può dare, dunque, uno sguardo alla zona Champions, con l’Atalanta che dista sei punti, però con due partite mancanti. Quello che più conta in questo momento è l’aver ritrovato una continuità di gioco, fluidità nel possesso, cinicità in area di rigore e limitare al massimo le pecche difensive. La succitata continuità è stata ritrovata anche grazie a Gennaro Gattuso, che dopo aver rimpiazzato Ancelotti, nonostante un numero di gare inferiore, disputato in questa stagione, ha già superato il tecnico emiliano, sotto il profilo delle vittorie. Il fattore casa si sta rivelando, come è stato in passato, fondamentale, dati i punti che si stanno raccogliendo tra le mura amiche, nelle ultime gare.