UFFICIALE – Torino, i convocati di Longo: recuperato all’ultimo un centrocampista!

Il Torino di Moreno Longo partirà alla volta di Napoli con 22 elementi in rosa. A renderlo ufficiale è stato il comunicato diramato qualche minuto fa direttamente dal sito ufficiale granata.

Nessuna particolare novità nella lista, eccezion fatta per il recupero last minute di Berenguer: il centrocampista spagnolo ha svolto allenamento differenziato in settimana e fino all’ultimo era in bilico la sua convocazione per il San Paolo. Come anticipato, invece, non sarà a disposizione l’attaccante Millico.