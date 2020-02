È ufficiale. Leandrinho è un nuovo giocatore del Bragantino. L’attaccante ex azzurro, preso da Giuntoli, non è mai riuscito ad esplodere. Per lui pronta un’avventura nel club militante in Serie B brasiliana. Resterà almeno fino al 30 Giugno con la formula del prestito con diritto di riscatto.