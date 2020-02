Tuttosport rivela: “Napoli conferma Gattuso! ADL convinto da due fattori”

A prescindere da come si concluderà questa stagione nella quale la squadra partenopea è ancora in corsa per un piazzamento europeo, per la vittoria della Coppa Italia e per il passaggio ai quarti della Champions, la dirigenza azzurra sta maturando la convinzione che il lavoro di Ringhio è tale da meritarsi il prosieguo anche negli anni a venire.

A De Laurentiis stanno piacendo molto due caratteristiche: il pugno duro (anche negli allenamenti) e l’ elasticità tattica che permette al Napoli di essere più accorto contro le formazioni meglio attrezzate, come il Barcellona. Insomma, un allenatore moderno eppure privo del fanatismo dei tecnici che guardano a se stessi e non si preoccupano degli avversari. Delle ultime 8 partite, il Napoli ne ha vinte 6, tre delle quali contro Juventus, Lazio e Inter che lotta no per lo scudetto; ha ottenuto un pareggio importante col Barcellona e ha perso una partita, in maniera sciagurata, al San Paolo con il Lecce.

Fonte: Tuttosport