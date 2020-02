Torino, Longo avverte: “Noi più allenati, al San Paolo con un’idea sola”

Moreno Longo, tecnico dei prossimi avversari del Napoli, non ha potuto tenere la consueta conferenza stampa di vigilia causa misure di prevenzione del Coronavirus.

Tuttavia, ha avuto modo di rilasciare un’intervista ai microfoni di Sky:

“La partita di domani richiede spirito di squadra e sacrificio. Mi aspetto un Torino concentrato e pronto sia in fase offensiva che difensiva. Il Napoli difficilmente ci lascerà palla, ma quando lo farà chiederò ai miei di mettere in pratica quello che stiamo facendo in settimana. Siamo avvantaggiati perchè abbiamo una settimana di allenamento in pi; avremmo voluto giocare contro il Parma ma il rinvio ci ha fatto bene”.