Sono ancora in alto mare le trattative tra il Napoli e Arkadiusz Milik per il rinnovo di contratto. L’attaccante polacco avrebbe puntato i piedi sia per quanto riguarda l’ingaggio, sia per quanto riguarda l’inserimento di una clausola rescissoria (che Arek non vuole). Al momento dunque è tutto fermo e, con l’accordo in scadenza nel 2021, è possibile che Milik finisca sul mercato in estate. A riportare la notizia è il portale di SportMediaset.