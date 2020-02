Fino a pochissimi giorni fa, c’era il solo Millico nell’infermeria granata. Longo però è in apprensione anche per Alex Berenguer che a metà settimana ha accusato un attacco di lombalgia acuta. Il trequartista però pare aver superato l’inconveniente e sarà disponibile anche per una quasi sicura partenza da titolare. Granata che quindi si potrebbero schierare con un 3-5-2 con De Silvestri in vantaggio su Ola Aina per un posto sulla fascia destra. Zaza cerca un posto nell’XI titolare ma deve battere la concorrenza di Verdi. Baselli è la prima alternativa all’eventuale assenza di Berenguer mentre Edera rappresenta il potenziale 3-4-3 con un centrocampista in meno rispetto al solito Toro.

fonte: sky sport