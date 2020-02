Gol, balletto, record e infortunio. E’ stato un martedì con alti e bassi quello di Dries Mertens. Il belga, uscito malconcio dall’impegno interno contro il Barcellona, dovrà stare a riposo per almeno 10 giorni. Fatto che spalanca le porte della titolarità indiscussa per Arek Milik con Politano e Insigne ai suoi lati. Mario Rui ha un piccolo fastidio muscolare ed eventualmente Hysaj può spostarsi a sinistra. In mediana ci sono varie soluzioni. Occhio perché sia Zielinski che Demme sono diffidati; quest’ultimo è da verificare dopo la Champions. Nel caso è pronto Lobotka. Koulibaly prosegue la sua tabella di recupero.

