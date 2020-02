Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla partita di domani sera, nella quale il Napoli affronterà il Torino.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gattuso è stato chiaro, vuole utilizzare solo chi è al 100% sia sul piano fisico che mentale. I granata hanno bisogno di fare punti e non concederanno spazi, sarà una sfida che vale come test importante per capire il livello di maturità della squadra. Mertens? La sensazione è che stia meglio, ma non credo che si vorranno correre rischi”.