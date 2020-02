Nell’ultimo mese, l’Inter ha dovuto fare a meno del suo portiere titolare Samir Handanovic. Il portiere è stato assente a causa di un’infrazione al mignolo della mano sinistra. Questa mattina è tornato a lavorare con il pallone e domenica sera potrebbe già essere schierato titolare contro la Juventus. Lo sloveno è in dubbio contro i bianconeri, ma di sicuro difenderà i pali della porta nerazzurra per la sfida contro il Napoli in Coppa Italia, in programma giovedì 5 marzo. Lo riferisce Sky Sport.