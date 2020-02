Mario Sconcerti, giornalista de Il Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League, nella quale il Napoli affronterà il Barcellona al Camp Nou.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Secondo me abbiamo sottovalutato il Napoli. La gara d’andata è stata troppo chiusa, il Napoli li ha messi in difficoltà dopo aver subito il gol. Bisogna saper rivalutare il palleggio e la qualità in velocità del Napoli. Per il ritorno sono ottimista, non ho visto un Napoli inferiore, sono stato un po’ sorpreso dall’eccesso di rigore di Gattuso“.