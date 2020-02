Repubblica: “C’era una volta il San Paolo. Classifica impietosa con i punti conquistati in casa”

C’ era una volta lo stadio San Paolo. Era un vero e proprio fortino, l’ artefice principale delle sorti del Napoli che ha sempre fatto del teatro di Fuorigrotta il palcoscenico principale per conquistare risultati importanti. Nel corso di questa annata difficile, la certezza si è ribaltata. Il San Paolo è diventato terra di conquista soprattutto in campionato. Il rendimento negativo in casa ha contribuito alla difficile classifica del Napoli che adesso ha bisogno di cambiare marcia davanti ai suoi tifosi per completare la rimonta in chiave europea. I dati sono abbastanza eloquenti.

Il Napoli finora è tredicesimo come rendimento al San Paolo: ha conquistato soltanto 14 punti con 4 vittorie, 2 pareggi e addirittura 6 sconfitte, troppo poco per una squadra che coltivava ambizioni di qualificazione in Champions League. Gattuso deve completare l’ opera: ha trasformato il Napoli in trasferta: già quattro vittorie, le ultime tre consecutive.

Fonte: Repubblica